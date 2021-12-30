Головною темою обговорень буде скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський незабаром проведуть нову телефонну розмову.

Про це повідомляє видання "Голос Америки" з посиланням на високопосадовця Ради національної безпеки США.

Він розповів, що точної дати переговорів Байдена і Зеленського немає, але він пообіцяв поділитись точнішими планами щодо дати дзвінка найближчим часом.

"Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. В нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються. Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером. Що ми перебуваємо в моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та спробувати знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії", - заявив він.

Головною темою обговорень буде скупчення російських військ на кордоні з Україною та дипломатичні шляхи розв’язання війни на Донбасі.

Також там зазначили, що США керуються принципом "нічого про Україну без України" в ухваленні рішень та перемовинах з третіми сторонами.

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Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент Російської Федерації Володимир Путін 30 грудня проведуть телефонну розмову. Вона стане другою безпосередньою розмовою лідерів США і РФ у грудні, оскільки Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію з метою зменшити чисельність її величезної воєнної присутності біля кордонів України.