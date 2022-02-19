Байден розповів, що багато разів розмовляв із Зеленським.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив думку, чи має президент України Володимир Зеленський покидати Україну на тлі російської загрози для участі у Мюнхенській безпековій конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час звернення стосовно ситуації на кордонах Росії і України.

Зокрема, у президента США запитали думку, чи це мудро для Зеленського покидати України у цей час для участі у Мюнхенській конференції безпеки.

"Ухвалення цього рішення від нього залежить", - сказав Байден.

Він додав, що багато разів розмовляв із Зеленським.

"З метою пошуку дипломатичного рішення це напевно мудрий вибір. Але це його рішення", - сказав Байден.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції.

Виступ президента України запланований на 16:30 за Києвом. Зеленський виступатиме у межах блоку "Регіональні проблеми" з темою "Україна та європейська безпека".

Крім того, український президент візьме участь у подальшій дискусії, запланованій на суботу о 17:30-18:00 за київським часом.