"Чистки" провели, в тому числі, через побоювання Путіна, що хтось міг передати плани РФ напасти на Україну західній розвідці.

Ряд колишніх близьких союзників Путіна зникли з початку війни в Україні, причому деякі з них - за загадкових обставин. У процесі вони втратили свою свободу або життя.

Про це пише Bild.

Йдеться про тривале зникнення міністра оборони Сергія Шойгу. Багато ЗМІ писали, що у глави МО РФ проблеми зі здоров'ям. Чутки ще більше підігрілися, коли його дочка звинуватила Путіна в "маргіналізації" свого батька.

Зараз міністр знову в публічному просторі. Але Bild нагадує, що перші відео з нібито "живим" міністром багато хто вважав сфальсифікованим.

Інший посіпака Путіна - глава 5-ї Служби ФСБ Сергій Бесєда - зараз перебуває у в'язниці Лефортово в Москві. Раніше він був поміщений під домашній арешт на початку квітня за підозрою в розтраті держкоштів.

Bild уточнює, що "чистки" в ФСБ провели через побоювання Путіна, що хтось із секретної служби міг передати плани РФ напасти на Україну західній розвідці.

Арешт Бесєди посилає іншим чіткий сигнал від Путіна: якщо ви зрадите мене – ви опинитеся у в'язниці, йдеться в матеріалі видання.

У середині березня Путін також заарештував одного з вищих воєначальників Москви - заступника начальника російської національної гвардії - генерала Романа Гаврилова.

Затримання офіційно не підтверджено. Російські ЗМІ повідомили, що Гаврилов звільнений.

"Але всього за день до передбачуваного арешту Гаврилова Путін виправдовував війну в Україні і виступав проти "зрадників" у зверненні до свого уряду", - зазначають журналісти.

Існують дві версії арешту генерала, розповів журналіст Христо Грозєв: або витік військової інформації, що призвів до загибелі людей, або "розтрата коштів".

Як писав УНІАН, після невдалого наступу на Київ російський президент Володимир Путін вирішив взяти на себе обов'язки головнокомандувача.

Відтепер глава Кремля особисто буде віддавати накази у війні з Україною, розповів журналіст Bellingcat Христо Грозєв: "Подивимося через тиждень... Чим більше він особисто бере участь, тим гірше буде для стратегії".

Вас також можуть зацікавити новини: