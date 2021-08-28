Зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні запланована на 31 серпня.

Адміністрація американського президента все ж підтвердила приїзд українського глави Володимира Зеленського до Вашингтону.

Про це під час брифінгу 27 серпня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, зустріч з Зеленським входить до планів Байдена наступного тижня.

"Наступного тижня президент також зустрінеться з президентом України Зеленським у Білому домі. Візит підтвердить рішучу підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму; нашу тісну співпрацю у сфері енергетичної безпеки й зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізацією програм реформ, базованих на наших спільних демократичних цінностях", – сказала Псакі.

Читайте такожСША виділять Україні $60 мільйонів допомогиТакож наступного тижня Байден продовжить відстежувати ситуацію в Афганістані.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що загострення в Афганістані не вплине на зміщення дати зустрічі Зеленського і Байдена.

Зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні запланована на 31 серпня.

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами екс-посла, мета документа – імплементація стратегічного партнерства України й США.

Вибухи в Кабулі 26 серпня: подробиці

Вибух стався біля Міжнародного аеропорту Хамід Карзай в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

Зокрема, вибухи прогриміли біля пропускного пункту в аеропорт "Еббі-гейт" і, як повідомляв Пентагон, готелю"Барон". Відповідальність за ці вибухи взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Вибухи сталися через кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно покинути" територію у зв'язку з посиленою терористичною загрозою.

Кількість загиблих унаслідок вибухів у Кабулі зросла до щонайменше 170 осіб. Загинули, зокрема, 13 американських військовослужбовців.

Автор: Яна Ставська