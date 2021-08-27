Напередодні повідомляли про 103 жертви.

Кількість загиблих унаслідок вибухів у Кабулі зросла до щонайменше 170 осіб.

Про це повідомляє CBS News.

За словами представника афганського міністерства охорони здоров’я, більшість жертв – громадяни Афганістану.

З 13 загиблих американських військових 10 були морськими піхотинцями. У п’ятницю ВМС США підтвердили, що ще одним убитим американцем був моряк.

Читайте такожПентагон підтвердив тільки один вибух біля аеропорту в КабуліУнаслідок нападу були поранені щонайменше 18 американських військовослужбовців.

Раніше Пентагон заявив про одного терориста-смертника, що підірвав себе біля КПП міжнародного аеропорту в Кабулі.

Аеропорт Кабула відновив евакуаційні польоти.

Удень повідомляли про 103 жертви.

Вибухи в Кабулі 26 серпня: подробиці

Вибух стався біля Міжнародного аеропорту Хамід Карзай в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

Зокрема, вибухи прогриміли біля пропускного пункту в аеропорт "Еббі-гейт" і, як повідомляв Пентагон, готелю"Барон". Відповідальність за ці вибухи взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Вибухи сталися через кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно покинути" територію у зв'язку з посиленою терористичною загрозою.

Автор: Яна Ставська