За словами Кулеби, підготовка до зустрічі глав України й США триває.

Зустріч президентів України та США через останні події в Афганістані, за попередніми даними, переносити не планують.

Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю ввечері.

"Станом на зараз ніяких індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту у нас немає. Ще вчора у Вашингтоні тривала дуже активна підготовка до візиту президента України з американського боку", - сказав Кулеба.

Він також прокоментував перенесення візиту до Вашингтона прем'єра Ізраїлю, причиною якого стали теракти в Кабулі.

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"Ніхто не планував перенести. Просто саме в той день, коли повинна була відбутися зустріч Байдена з прем'єр-міністром Ізраїлю, стався теракт, який забрав життя більше 10 американських військових, тому візит просто перенесли на наступний день. Це форс-мажор, зрозуміло. Але ще раз підкреслюю, станом на зараз якихось сигналів з Америки про перенесення візиту у нас немає", - сказав міністр.

Візит Зеленського до США: очікувані результати

Зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні запланована на 31 серпня.

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами екс-посла, мета документа – імплементація стратегічного партнерства України і США.

"Дорожня карта" містить конкретні пропозиції щодо співпраці України з США на наступні два роки. Йдеться про сфери безпеки і оборони, політики і дипломатії, енергетики, економіки та ін.Документ стосується і питання в'їзду і виїзду українців і американців в країни-партнери. Крім цього, піднімає питання верховенства права і внутрішніх реформ, з якими США допомагають Україні.

Автор: Юрій Годован