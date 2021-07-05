Лише 20% вважають, що закон становить для них загрозу.

Більше половини українців (56,4%) вважають, що закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів.

Про це йдеться у оприлюднених результатах всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Більшість жителів України - 56,4% - вважають, що закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів. Вважають, що він становить загрозу, - 20,4% респондентів (ще 23,2% не визначилися або відмовилися відповідати на запитання)", - йдеться у результатах дослідження.

*** Опитування було проведене з 22 по 29 червня методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Опитано було 2 тис. 31 респондента, які мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим), за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

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У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,9% - для показників, близьких до 25%, 2,2% - для показників, близьких до 12%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Закон про олігархів: деталі

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.

Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

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Автор: Тетяна Поляковська