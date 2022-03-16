На думку держсекретаря США, це лише відображення реального стану справ.

Невступ України в НАТО не слід сприймати як поступку Росії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Голос Америки.

"Не думаю, що це поступка", - заявив Блінкен.

"На мою думку, це лише відображення реального стану справ, який полягає в тому, що ще до російської агресії Україна не збиралася наступного дня приєднуватися до НАТО", - пояснив держсекретар.

Блінкен також піддав критиці позицію Китаю щодо війни в Україні.

"Той факт, що Китай не засудив дії Росії, сам по собі говорить дуже багато - не тільки Росії, Україні або Європі, але і всьому світу", - зазначив Блінкен.

"По-друге, - продовжив він, - Ми стурбовані можливістю надання Китаєм матеріальної допомоги Росії або підриву введених нами санкцій. Ми заявили про це прямо Китаю, в тому числі в останні 24 години, коли помічник президента з національної безпеки Джейк Салліван зустрічався зі своїм китайським колегою".

Як повідомляв УНІАН, 15 березня президент Володимир Зеленський прокоментував прагнення України стати членом військового блоку НАТО. За його словами, Києву вже дали зрозуміти, що політика "відкритих дверей" на Україну не поширюється.