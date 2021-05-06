Держсекретар США назвав зовнішні та внутрішні фактори, які не дають побудувати краще майбутнє для України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що реформам і боротьбі з корупцією в Україні заважає Росія, олігархи та впливові особи, які переслідують власні інтереси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на спільній прес-конференції, яка транслювалася на Facebook-сторінці Офісу президента.

"Ми говорили про реформи і реформування інституцій, тому що є дуже багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України щодо реформування та боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні сили, такі як олігархи та впливові особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України", - заявив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що боротьба з корупцією є одним з найважливіших завдань для українського народу, вирішальним для покращення життя.

Читайте такожВізит Блінкена до Києва: всі подробиці українсько-американських переговорів (онлайн-трансляція)Також Блінкен і Зеленський обговорили питання, які стосуються корпоративного управління, прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів, реформу судової влади.

"Ми також підтримуємо антикорупційні реформи, тому що це дуже важливо, оскільки і корумповані сили, і Росія, яка чинить агресію, намагаються добитися однакових цілей – тобто, відібрати в українського народу те, що належить йому по праву, – його можливість використовувати свої ресурси, територію...", - сказав Блінкен.

Також він додав, що ці зовнішні та внутрішні сили є загрозою для майбутнього України.

Візит держсекретаря в Україну: про що ще говорив Блінкен

Сьогодні, 6 травня, Ентоні Блінкен перебуває з офіційним візитом у Києві та вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

На спільній прес-конференції з главою Української держави держсекретар США закликав Російську Федерацію припинити агресію проти України.

Серед іншого Блінкен і Зеленський також докладно обговорили безпекову підтримку для посилення захисту України.

Окрім того, американський політик і президент України обговорили ситуацію в НАК "Нафтогаз України" та важливість продовження роботи в напрямку поліпшення корпоративного управління.

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Автор: Віталій Саєнко