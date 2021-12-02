Очільник МЗС України поговорив про запровадження санкцій проти РФ з високим представником Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем заявив, що нові санкції повинні завдати удар по російській економіці в разі нового воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Як повідомив глава МЗС України у мікроблозі Twitter, він радий зустрічі з главою дипломатії ЄС Боррелем у Стокгольмі.

"Ми обговорили потребу стримування Росії – зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні завдати удар по російській економіці, якщо РФ вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України", – заявив Кулеба.

Читайте такожПутін створив можливість для дуже швидкого вторгнення в Україну – БлінкенРаніше Дмитро Кулеба заявив, що разом з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном веде роботу над жорсткими економічними санкціями проти Російської Федерації.

1 грудня Боррель заявив, що Євросоюз намагається робити усе можливе для уникнення напруження на тлі скупчення військ Російської Федерації біля українських кордонів.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорив, що російська сторона перекинула до кордону української держави понад 90 тисяч військових і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

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Автор: Віталій Саєнко