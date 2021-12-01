Зустрічі відбудуться в кулуарах міністерського засідання ОБСЄ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 2 грудня у Стокгольмі окремо проведе зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і його російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на посадовця з Державного департаменту США.

Зокрема, Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер, 2 грудня. Це буде перший контакт між ними в час, коли напруження зростає на тлі побоювання Заходу, що Росія можливо планує вторгнення в Україну.

Читайте такожЗеленський: українці в голові не мають ідеї нападати на РосіюПереговори Блінкена і Лаврова відбудуться в кулуарах міністерської зустрічі ОБСЄ у Стокгольмі.

Водночас до того, як Блінкен зустрінеться з Лавровим, він окремо зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Україна на щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке відбудеться 2-3 грудня у Стокгольмі, збирається розповісти про безпекові загрози російської агресії.

Як повідомляв УНІАН, раніше спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен заявив про безвихідну ситуацію у сфері безпеки на Донбасі.

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Автор: Віталій Саєнко