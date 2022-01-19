Держсекретаря хочуть бачити на засіданні голів МЗС ЄС.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель хоче зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після його візиту до Києва.

Про це Боррель повідомив у Twitter.

"Я запросив держсекретаря Блінкена приєднатися до обговорень Ради ЄС (туди входять міністри закордонних справ ЄС-УНІАН) щодо Росії та України в понеділок (24 січня - УНІАН)", - написав він.

Боррель додав, що очікує продовження участі США міжнародних дипломатичних зусиллях і трансатлантичної координації.

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"ЄС і США разом протистоять викликам безпеки в Європі", - наголосив він.

Нагадаємо, 19 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Під час візиту в Україну Блінкен запевнив, що закриття дверей для членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) є нездійсненною вимогою.

Також він заявив про готовність США надати Україні більше допомоги безпеці та зброї у разі вторгнення Російської Федерації.

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