Держсекретар США перерахував напрямки, за якими можливий прогрес, якщо Росія виявить волю домовлятися в рамках дипломатії.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен запевнив, що закриття дверей для членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) є нездійсненною вимогою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав під час спільної онлайн прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Зокрема, держсекретар США прокоментував список безпекових вимог РФ до США і НАТО, у яких, серед іншого, йдеться про те, що РФ хоче отримати юридичне закріплення неприєднання України до Альянсу.

"Незрозуміло, яка головна вимога Росії... Вони висунули ряд умов на розгляд. Деякі з них, зрозуміло, є абсолютно нездійсненними, і зокрема, закриття дверей НАТО для нових членів", - наголосив Блінкен.

При цьому, він сказав, що якщо йтиметься про посилення безпеки усіх країн на взаємній основі, то США можуть це обговорювати.

Блінкен зазначив, що тепер треба підвести підсумки дипломатичних обговорень, які відбулися на минулому тижня у Женеві, Брюсселі і Відні.

"Ми повинні надати Росії певний час проаналізувати ті обговорення, аби учасники тих зустрічей у Москві відзвітували президенту Путіну, і щоби допомогти їм сформулювати наступні кроки. Саме з цієї причини я тепер збираюся зустрітися з міністром закордонних справ Лавровим у Женеві (21 січня - УНІАН)", - сказав Блінкен.

"Я не буду презентувати документи міністру закордонних справ Лаврову у цей час. Ми повинні з'ясувати, що ми зараз маємо, і побачити, чи ще залишились можливості для продовження здійснювати дипломатію і діалог", - сказав Блінкен.

Також він сказав, що США не робили жодних пропозицій Росії у контексті цих обговорень.

"Ми заявили про наші занепокоєння стосовно викликів, які створює Росія для безпеки у європейському регіоні. Вони заявили про свої власні занепокоєння, багато з яких були оприлюднені. Ми обговорювали напрямки, за якими, насправді, якщо буде воля, ми зможемо здобути прогрес на взаємній основі для покращення безпеки для усіх, і це включає контроль над озброєннями, зниження ризиків, краща відкритість, вивчення масштабів і характеру воєнних навчань", - сказав Блінкен.

Читайте такожОчільник МЗС України назвав умову завершення конфлікту з РосієюДовідка УНІАН. 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України, утриматися від агресивного розміщення військ, а також вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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