Раніше повідомлялося, що у Трампа під час його президентства в Овальному кабінеті була навіть спеціальна кнопка для подачі дієтичної коли.

45-й президент США Дональд Трамп і його прихильники оголосили про бойкот продукції Coca-Cola.

Причина в тому, що керівник компанії Джеймс Квінсі засудив рішення контрольованого Республіканською партією законодавчого органу штату Джорджія про зміни до виборчого законодавства, повідомляє Newsweek. Серед іншого вони, на його думку, ускладнюють доступ до голосування для виборців.

Читайте такожТрамп натякнув, що знову балотуватиметься в президенти СШАДемократи піддали законопроект про зміни різкій критиці, а президент Джо Байден назвав його "кричущим нападом на Конституцію".

На початку квітня Дональд Трамп закликав бойкотувати компанії та організації, які виступили проти змін. Зокрема, він згадав головну лігу бейсболу (MLB), авіаперевізника Delta і Coca-Cola. Голова останньої заявляв, що компанія розчарована результатами голосування за зміни до виборчого законодавства Джорджії.

Заклик Трампа бойкотувати компанії підхопили користувачі соціальних мереж. Компанію Coca-Cola прихильники Трампа називають "Wokea-Cola", використовуючи гру слів з терміном "woke" - так іронічно-негативно говорять про речі, пов'язані з лівою політикою, ліберальними рухами, фемінізмом та ЛГБТ-активізмом. Замість самого ж напою Coca-Cola на знак протесту пропонують пити Pepsi.

Дональд Трамп і Coca-Cola

За часів президентства Трампа журналіст Financial Times Деметрі Севастопуло у своєму матеріалі "100 днів при дворі короля Дональда" розповів про "маленьку червону кнопку" на столі в Овальному кабінеті - кнопку для подачі дієтичної Coca-Cola. "Всі думають, що це ядерна кнопка, і трохи нервують, коли я натискаю її", - говорив колишній президент США про неї.

У січні 2021 року стало відомо, що новий президент, Джо Байден прибрав кнопку Трампа.

"Коли ми з Тімом Шипманом (журналістом Sunday Times - УНІАН) брали інтерв'ю у Дональда Трампа у 2019 році, ми були зачаровані функцією маленької червоної кнопочки. Трамп натиснув на неї, і дворецький швидко приніс дієтичну колу на срібній таці. Тепер цієї кнопочки немає", - розповів на своїй сторінці у Twitter журналіст Time Том Ньютон Данн.

Згодом американські ЗМІ також повідомляли, що колишній президент випиває по 12 банок Coca-Cola на день і навіть приводили його твіт від 2012 року, в якому Трамп писав, що "продовжить пити це сміття".

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Переклад: Катерина Комолова