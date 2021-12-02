Юнаки приїхали у місто з різних куточків регіону на заробітки.

В одній з квартир Полтави виявили тіла двох молодих хлопців і ще одного знайшли у непритомному стані.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Полтавської області.

Тіла юнаків у середу, 1 грудня, виявила власниця помешкання, у якої вони винаймали кімнати. Квартира була зачинена зсередини.

На місці події правоохоронці встановили, що померлі молодики віком 17 і 25 років приїхали у місто з різних куточків регіону на заробітки. При огляді їхніх тіл, візуальних ознак насильницької смерті поліцейські не виявили.

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За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Призначено ряд судових експертиз. Слідчі дії тривають.

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Автор: Віолетта Орлова