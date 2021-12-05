Війни між РФ та Україною не буде, спрогнозував експерт.

Російська Федерація накопичує війська на кордоні України не для війни з нашою державою, а готується до протистояння з НАТО.

Йде нагнітання ситуації між Альянсом і Росією або між США та РФ, але ніякої війни не буде, поділився думкою колишній голова Слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, завершиться все тим, що Штати скажуть, – Україні загрожувала "смертельна небезпека", але вони змогли розв'язати питання.

"Росія готується, накопичує війська не для війни з Україною, а для війни з НАТО. А НАТО там брязкає теж зброєю і готується до війни з Росією. Головне, що плацдарм, театр бойових дій буде на території України – і повітряний простір, і морські води…", – сказав він.

Читайте такожГенерал сказав, що буде "надзвичайно потужним" ударом по ПутінуЕксперт вважає, що Штати нагнітають ситуацію, щоб йшли розмови про війну й хвилювали людей.

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія зважилася на агресивні дії проти України – захопила Крим й почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої держави. Влада РФ підтримала бойовиків, які захопили частину Донбасу й створили так звані "ДНР" і "ЛНР". На Донбас також вдерлися російські війська.

Наприкінці жовтня цього року американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій йшлося, що РФ збільшила кількість своїх військ біля кордону України.

Пізніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що російська сторона стягнула до нашого кордону понад 90 тисяч військових й готується до вторгнення на початку 2022 року.

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Автор: Екатерина Присяжнюк