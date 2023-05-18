Єрмак на цьому заході наголосив, що Україна зацікавлена в тому, аби Китай був залучений до реалізації української формули миру.

Для спеціального представника уряду Китаю Лі Хуея в Офісі президента України провели брифінг, на якому начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про ситуацію на фронті та втрати ворога.

Як йдеться у повідомленні на сайті президента України, за дорученням президента керівник ОП Андрій Єрмак провів брифінг щодо поточної безпекової ситуації в країні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду Китайської Народної Республіки у справах Євразії Лі Хуеєм.

Під час заходу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та заступник керівника ОП Роман Машовець поінформували членів урядової делегації КНР про ситуацію на фронті, втрати ворога, нещодавні масовані ракетні атаки Росії на об’єкти української цивільної інфраструктури та спричинені ними жертви серед мирного населення.

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Водночас Єрмак подякував за підтримку Китаєм суверенітету та територіальної цілісності України. Він разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою детально розповіли про 10 пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського. При цьому керівник ОП зауважив, що оскільки агресія відбувається на території нашої держави, то український мирний план містить вичерпні відповіді на всі виклики, які створила ця війна.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру", – наголосив Єрмак.

Крім того, під час заходу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про українських полонених – цивільних та військових, – яких утримує Росія. Він поінформував про порушення прав цивільних, військових, а також про воєнні злочини, які скоює Росія.

Також віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував китайську урядову делегацію про зусилля України та партнерів – Туреччини та ООН – щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, яку намагалася зірвати Росія. Він акцентував на важливості забезпечення безперешкодного руху суден зерновим коридором, адже завдяки цьому підтримується стабільність на світовому ринку продовольства та зменшується ризик продовольчих криз у найуразливіших країнах Азії та Африки.

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко та посол України в КНР Павло Рябікін розповіли представникам Китаю про небезпеки у зв'язку із захопленням Росією Запорізької атомної електростанції і наголосили, що Запорізька АЕС має бути демілітаризована, як це передбачає українська формула миру.

Візит спецпредставника Китаю в Україну - що відомо

12 травня стало відомо, що в рамках намірів Пекіну стати посередником з припинення війни спецпредставник Китаю відвідає Україну. Цим посланцем виступив колишній посол Китаю в Росії Лі Хуей.

Згодом Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Хуей відвідав Україну для "обміну думками" щодо китайсько-українських відносин та припинення війни.

У розмові з вищим керівництвом країни він виклав позицію Китаю щодо припинення війни в Україні, яка ґрунтується на "мирному плані", запропонованому китайським лідером Сі Цзіньпіном. Хуей наголосив, що Пекін готовий брати участь у мирному регулюванні на основі свого плану.

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