Олексій Резніков та Бен Воллес обговорили питання розвитку безпекової ситуації в ОРДЛО та навколо кордонів.

Велика Британія продовжить надавати всебічну підтримку Україні.

Про це державний секретар з питань оборони Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес заявив сьогодні на зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України,

У ході зустрічі сторони обговорили питання розвитку безпекової ситуації на окупованих територіях сходу України та навколо її кордонів, співробітництво України з НАТО та у двосторонньому форматі.

Глави делегацій особливу увагу приділили розгляду питання подальшого використання російським військово-політичним керівництвом гібридних методів ведення війни як проти України, так і країн-членів ЄС та НАТО, а також продовження мілітаризації Азово-Чорноморського регіону та перешкоджання з боку РФ вільному судноплавству.

Читайте такожСкупчення російських військ біля кордону України: Боррель розповів про дії ЄвросоюзуЧлени обох делегацій констатували факт подальшого загострення безпекової ситуації через безвідповідальні та провокативні дії Росії.

При цьому сторони наголосили, що Україна та Велика Британія — стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони, які мають спільне бачення щодо протидії викликам та загрозам сьогодення і повністю віддані справі забезпечення миру і безпеки в Європі, захисту спільних цінностей та свобод.

Значна увага була приділена обговоренню питань двосторонньої співпраці.

Зокрема, реалізації підписаної на минулому тижні у Лондоні міжурядової рамкової угоди, яка дозволить перейти до практичної реалізації проектів з розвитку спроможностей Військово-морських сил України.

На завершення зустрічі Воллес наголосив, що Велика Британія продовжить надавати всебічну підтримку Україні у сфері розвитку демократії, проведенні реформ та розвитку спроможностей Збройних сил, а також реалізації євроатлантичної інтеграції України.

Що передувало

12 листопада у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз. Україна має отримати від Великої Британії кредит у 1,7 млрд фунтів стерлінгів на розвиток ВМС.

Автор: Віталій Саєнко