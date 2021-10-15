Згодом наша країна отримає технологію та зможе будувати кораблі самостійно.

Великобританія надасть Україні ракетне озброєння та кораблі за стандартами НАТО. Окрім цього, нашій країні також передадуть технологію будівництва кораблів, що дозволить залучити до виробництва вітчизняних робітників та підтримати український бюджет.

Про це в інтерв'ю каналу "Дом" розповів надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

За словами посла, наразі Україна та Британія мають стратегічні політичні відносини.

"Одна зі складових цієї угоди між Україною та Великою Британією торік — кредит, половина якого була на забезпечення розвитку нашого флоту. Ми перебуваємо буквально за тиждень до завершення цього складного процесу. Я не можу розкривати всі деталі, але реалізовані чотири напрями значно посилять наш флот", - зазначив Пристайко.

Наша країна отримає ракетне озброєння, яке суттєво посилить українські здібності на морі. Це все допоможе збалансувати сили України та РФ у Чорному морі.

"Ми не маємо намір нападати на Росію, наше завдання — захистити наше власне узбережжя", - зазначив посол.

Читайте такожНаприкінці жовтня Зеленський відвідає Великобританію - ПристайкоПосол переконаний, що вже скоро Україна отримає від Британії два кораблі, які одразу увійдуть до складу Військово-морських сил. Це будуть два сучасні тральники, які відповідають стандартам НАТО, вони мають найсучасніше озброєння та найсучасніші можливості для пошуку та знешкодження мін. Такі кораблі стоять на озброєнні ВМС Великобританії.

"Буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні та в Британії. Спочатку їх побудують у Британії, потім технологію передадуть разом з виробництвом на українські верфі, що дасть змогу залучити наших робітників на місцях, дасть змогу підтримати місцевий і загальний бюджети", - розповів посол України у Великобританії.

Також планується початок роботи з будівництва двох військово-морських портів, яких наразі дуже не вистачає нашій країні. За словами посла, в Україні побудують бази у Чорному та Азовському морях.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з'явилося видовищне відео "відповіді" ЗСУ на ворожий обстріл. Українські військові відреагували на чергову збройну провокацію проросійських терористів на Донбасі, здійснивши точний постріл по позиції ворога.

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Автор: Поліна Кузенко