Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних українців.

Головуюча в Радбезі ООН Велика Британія відмовила Росії у проведенні засідання про нібито "провокації" в Бучі. Кремль продовжує заперечувати свою причетність до масових розстрілів мирних жителів.

Про рішення Британії повідомила речниця МЗС агресора Марія Захарова.

Вона заявила, що російська делегація не зупиниться і продовжить вимагати цього самого засідання.

Росія звернулась до керівництва ООН з вимогою провести термінове засідання Радбезу у справі про розстріли в Бучі.

Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних мешканців у захоплених РФ українських містах.

Інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства українців у Бучі російське військове командування називає "провокацією". На думку Москви, зазначені злочини скоїли "неонацисти".

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Оприлюднена інформація про звірства РФ в Україні спонукала Євросоюз переглянути своє ставлення до ембарго на енергоресурси з країни-агресора. А польський президент Анджей Дуда закликав надати ЗСУ більше зброї.

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