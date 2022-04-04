Країна-агресор цинічно заявила, що Бучанську різанину вчинили не військові РФ, а "неонацисти".

Російська Федерація звернулася до керівництва Організації Об'єднаних Націй із метою екстреного скликання Ради безпеки через знімки воєнних злочинів у Бучі Київської області, які розлетілися по всьому світу. В РФ цинічно звинуватили у вбивствах мирних українців "неонацистські угруповання".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Кремль очікує, що Радбез ООН розгляне Бучанську різню в понеділок, 4 квітня.

Водночас речниця російського МЗС Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву, назвавши звірства росіян у Бучі – "провокацією, спрямована на зрив дипломатичних переговорів".

"У зв'язку із жахливою провокацією українських праворадикалів у Бучі Росія вимагає проведення засідання РБ ООН вже завтра", – зазначається в офіційних джерелах країни-агресора.

У цьому ж напрямку працює кремлівська пропаганда, яка поширює інформацію про те, Буча "зазнала обстрілу ЗСУ після відведення російських військ". Росіяни заявляють, що "у США це замовчують". Як повідомляє ТАСС, про це, зокрема, заявив посол РФ Анатолій Антонов.

Зазначимо, що абсурдний крок РФ розкритикувала екс-посол США в ООН Саманта Пауер. Вона назвала це спробою "симулювати обурення".

"Росія спирається на сценарій, який вона використала для Криму та Алеппо: змушена захищати те, що не може бути виправдано (тут звірства в Бучі), вона скликає засідання Ради безпеки ООН, щоб симулювати обурення й закликати до відповіді. Ніхто на це не поведеться", – написала вона у Twitter.

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.