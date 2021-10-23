Сергій Шефір сподівається, що за тиждень-півтора його водій стане на милиці.

Водій першого помічника президента України Сергія Шефіра Олександр Іванько, який отримав порання під час замаху на посадовця, поки не встає.

Про це розповів сам Сергій Шефір в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Водій поки лежить, не встає. Сподіваємося, що десь за тиждень-півтора він стане на милиці і почне наново вчитися ходити", – повідомив він.

Замах на Сергія Шефіра: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

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Автор: Олег Давигора