Водій першого помічника президента України Сергія Шефіра Олександр Іванько, який отримав порання під час замаху на посадовця, поки не встає.
Про це розповів сам Сергій Шефір в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Водій поки лежить, не встає. Сподіваємося, що десь за тиждень-півтора він стане на милиці і почне наново вчитися ходити", – повідомив він.
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Замах на Сергія Шефіра: що відомо
Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.
Сам Шефір не постраждав.
За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.
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