Слідство аналізує величезну кількість інформації з камер спостереження поблизу місця злочину і в усіх напрямках від нього.

У справі про замах на помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра наразі тривають пошуки підозрюваних.

Про це журналістам повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Тривають слідчо-оперативні дії, і вони охоплюють все – дослідження камер, опитування свідків", - сказав він.

За його словами, слідство аналізує величезну кількість інформації з камер спостереження поблизу місця злочину і в усіх напрямках від нього.

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Також Шевченко додав, що наразі невідомо, скільки було нападників, і зазначив, що в лісі, який кілька разів прочесали правоохоронці, були знайдені певні речові докази. Проте які саме, слідство наразі не розголошує.

Замах на Сергія Шефіра: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

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Автор: Дмитро Хилюк