Секретар РНБО Олексій Данілов і лідер "Радикальної партії", екс-нардеп Олег Ляшко поскандалили в прямому ефірі.
Їхня словасна перепалка відбулася на програмі "Свобода слова Савіка Шустера".
Зокрема екс-нардепу Ляшку не сподобалась нещодавня заява Данілова щодо того, що Німеччина і Франція відповідальні за окупацію Криму.
"Ви вважаєте, що Німеччина і Франція винні у невиконнні Мінських домовленостей, а не Росія? Ви вважате, що агресія - це винна Німеччина, Франція? Що ми не отримали членства в НАТО - це винна Німеччина, Франція, а не ми?" - сказав Ляшко.
Після цього Ляшко заявив, що "українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви".
Данілов в свою чергу відреагував на репліку Ляшка.
"Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми з вами вийдемо за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом про дебільні заяви. Будете там у себе в Верховній Раді репетувати, сіно їсти або що ви там робили", - сказав Данілов у відповідь.
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Звинування Данілова на адресу Німеччини і Франції
4 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловив переконання, що Німеччина і Франція мають нести відповідальність за окупацію Криму Росією.
Він нагадав, що у 2008 році Німеччина і Франція відмовили Україні і Грузії в наданні Плану дій щодо членства в НАТО, після чого Росія напала і захопила частини суверенних територій Грузії і України.
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