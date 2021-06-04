Секретар РНБО наголосив, що Україна на шляху до НАТО має впроваджувати не лише стандарти у військовій сфері, а і будувати демократичне суспільство.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна з наявною олігархічною економікою не вступить в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Сьогодні дійсно на засіданні (РНБО) проговорювалося питання про інтеграцію до Альянсу. Питання обговорювалося в закритому режимі, тому що переважно це питання відноситься до військового співробітництва", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що НАТО - це у першу чергу стандарти, але не тільки стандарти військової галузі, але і демократичного суспільства.

"Якщо у нас буде така олігархічна економіка, яка у нас сьогодні є, - то нас ніяке НАТО не чекає", - наголосив Данілов.

У зв'язку з цим, він зазначив, що сьогодні в вперше в історії України порушуються для вирішення такі питання, які спрямовані на те, аби держава рухалася врешті до Європи, цивілізованих країн і цивілізованого світу.

Секретар РНБО вважає, що інших оборонних альянсів для вступу України, окрім НАТО, не існує.

"Є альянс НАТО, який чітко є зрозумілим, в якому прописані правила - де є 5 стаття (Вашингтонського договору про створення НАТО - УНІАН), якщо хтось, не дай боже, нападає на країну, яка є членом НАТО, то усі гуртом дають відсіч", - наголосив Данілов.

Шлях України в НАТО

4 червня РНБО у таємному режимі розглянула питання поглиблення інтеграції України з НАТО.

2 червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо ліквідації олігархічної системи в Україні. Документ позначений як невідкладний для розгляду.

Також Зеленський доручив відповідним державним органам у двотижневий термін підготувати додаткові законопроекти щодо деолігархізації в Україні.

9 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в Альянсі залежить від реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

«У 2008 році НАТО ухвалило рішення про членство України. Ми дотримуємося цього рішення і усіх наступних рішень, які з`явилися після цього саміту», - запевнив Столтенберг.

13 квітня Столтенберг заявив, що Російська Федерація не має жодного права забороняти Україні рух до членства в Альянсі.

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Автор: Віталій Саєнко