Бурдж Халіфа - найвищий хмарочос у світі, розташований у місті Дубай (ОАЕ), де з робочим візитом перебуває президент України Володимир Зеленський.

Найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа, розташований в Об'єднаних Арабських Еміратах, підсвітили кольорами українського прапора.

Про це повідомляється на офіційній сторінці президента Володимира Зеленського в Facebook.

Варто нагадати, що Бурдж-Халіфа підсвічують кольорами українського прапора вже вдруге. Перший раз його підсвітили в День Незалежності України 24 серпня 2020 року.

Бурдж Халіфа - найвищий хмарочос у світі, розташований в місті Дубай, ОАЕ. Його висота становить 828 метрів, він складається зі 163 поверхів.

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Візит Зеленського в ОАЕ

13 лютого президент і перша леді України прибули в Об’єднані Арабські Емірати, де перебуватимуть з офіційним візитом 14-15 лютого. Ці два дні будуть насичені важливими зустрічами, результатом яких стане поглиблення співпраці між двома країнами та підписання низки документів.

По прильоту Зеленський в інтерв'ю Emirates News Agency охарактеризував двосторонні відносини між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами як досить динамічні.

14 лютого українська делегація під головуванням президента Володимира Зеленського підписала в Об'єднаних Арабських Еміратах меморандуми і контракти на загальну суму від $3 млрд.

Крім того, ОАЕ мають намір збільшити товарооборот та інвестиції в агросектор України в 10 разів - до $2 млрд на рік.

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Автор: Денис Прядко