Президент зауважив, що удар по Дніпру підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що кожен винний у воєнному злочині в Дніпрі буде встановлений та притягнутий до відповідальності.

Про це він сказав у своєму відеозверненні. Глава держави зазначив, що досі у Дніпрі триває розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Він подякував усім, хто здійснює цю рятувальну операцію.

Зеленський зауважив, що станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них - шестеро дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на момент удару і чия доля була невідомою. Вдалося з'ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них - три дитини.

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"Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Жодного сумніву немає: кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності", - наголосив президент.

Він додав, що цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

"І ми використаємо всі доступні можливості - як національні, так і міжнародні, - щоб всі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає і виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що це принципове завдання для України та для її партнерів.

Ракетний удар Росії по Дніпру 14 січня

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи вдарили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації.

Сьогодні, 16 січня, у СБУ повідомили, що правоохоронці ідентифікували російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 21:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 людей (із них 3 дитини), травмовано 77 людей (із них 14 дітей), отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих людей (з яких 18 - встановлено загиблими, 4 - знайдені живими у родичів, в лікарнях, 25 - розшукуються).

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