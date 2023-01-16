Зеленський подякував усім, хто здійснює рятувальну операцію в Дніпрі / фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що кожен винний у воєнному злочині в Дніпрі буде встановлений та притягнутий до відповідальності.

Про це він сказав у своєму відеозверненні. Глава держави зазначив, що досі у Дніпрі триває розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Він подякував усім, хто здійснює цю рятувальну операцію.

Зеленський зауважив, що станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них - шестеро дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на момент удару і чия доля була невідомою. Вдалося з'ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них - три дитини.

Відео дня

"Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Жодного сумніву немає: кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності", - наголосив президент.

Він додав, що цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

"І ми використаємо всі доступні можливості - як національні, так і міжнародні, - щоб всі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає і виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що це принципове завдання для України та для її партнерів.

Читайте також:
В Євросоюзі обговорюють варіанти реакції на ракетний удар РФ по будинку в Дніпрі
В Євросоюзі обговорюють варіанти реакції на ракетний удар РФ по будинку в Дніпрі
У ЗСУ пояснили, чи знає наперед російський льотчик ціль для удару в Україні (відео)
У ЗСУ пояснили, чи знає наперед російський льотчик ціль для удару в Україні (відео)
Лікар розповів про стан найважчої постраждалої від удару РФ у Дніпрі, вона втратила око (відео)
Лікар розповів про стан "найважчої" постраждалої від удару РФ у Дніпрі, вона втратила око (відео)
Не могла покликати на допомогу через вади слухи: сестра постраждалої в Дніпрі розповіла про її порятунок
Не могла покликати на допомогу через вади слухи: сестра постраждалої в Дніпрі розповіла про її порятунок
Косорукі скоти промазали: мер Дніпра припустив, куди летіла російська ракета Х-22 (відео)
"Косорукі скоти промазали": мер Дніпра припустив, куди летіла російська ракета Х-22 (відео)

Ракетний удар Росії по Дніпру 14 січня

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи вдарили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації.

Сьогодні, 16 січня, у СБУ повідомили, що правоохоронці ідентифікували російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру. 

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 21:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 людей (із них 3 дитини), травмовано 77 людей (із них 14 дітей), отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих людей (з яких 18 - встановлено загиблими, 4 - знайдені живими у родичів, в лікарнях, 25 - розшукуються).

Вас також можуть зацікавити новини: