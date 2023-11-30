Як зазначили у Зеленського, депутати не можуть впливати на кадрові рішення у війську.

Висловлювання народної депутатки Мар'яни Безуглої про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито має бути усунений з посади, є її особистою думкою. Парламентарі не можуть ініціювати відставки військових і не залучені до структурування військової вертикалі в Україні.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Radio NV. Він наголосив, що позиція Безуглої - не є позицією Офісу президента чи особисто Володимира Зеленського.

Подоляк зауважив, що підігравання розмовам про необхідність будь-яких відставок в Україні – це підігравання Росії.

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"Для Росії дуже важливо довести нас до максимального депресивного стану, щоб на такому негативному психоемоційному фоні можна було впливати на ті рішення, які ухвалюються на різних рівнях в Україні", – заявив Подоляк.

Він також пояснив, що саме Кремлю зараз потрібні внутрішні конфлікти в Україні, аби відвернути увагу від планування подальших дій в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Подоляк запевнив, що Залужний та Зеленський перебувають на зв'язку щодня і ведуть переговори у різних форматах про те, які дії необхідно проводити цьому етапі війни. Водночас депутати не мають повноважень впливати на кадрові рішення у війську.

"Вони не можуть ініціювати або не ініціювати відставки тих чи інших військових. Депутати можуть говорити будь-що, враховуючи посади, які вони обіймають у комітетах Ради. Безугла обіймає посаду в Комітеті з нацоборони та безпеки, вона робить відповідні заяви. Але це не є офіційними заявами Офісу президента чи особисто президента, і тому завжди необхідно чекати на офіційні заяви щодо ставлення до тієї чи іншої ситуації", – зазначив Подоляк.

Безугла проти Залужного - що відомо про скандал

26 листопада нардеп Безугла опублікувала допис у Facebook, в якому заявила, що Залужний не надав "план задуму" на наступний рік. За її словами, військові "просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць".

Безугла додала, що військове керівництво, яке "не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ", має піти.

Заява Безуглої викликала серйозні дискусії у соціальних мережах. У коментарях її звинувачують у роботі на Кремль та запитують, чи має вона військову освіту, аби виступати з такими звинуваченнями.

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін також відреагував на заяву Безуглої.

"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того - ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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