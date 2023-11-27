Нардеп Кучеренко вважає, що її заяви створюють "недоречну соціальну напругу" та "підривають обороноздатність країни".

Народний депутат України від "Батьківщини" Олексій Кучеренко пропонує відкликати нардепа від "Слуги народу" Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На своїй сторінці у Facebook Кучеренко повідомив, що спрямував звернення до голови ВР Руслана Стефанчука з пропозицією "негайно відкликати нардепа М.Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки та оборони". "Це входить в його повноваження згідно із законом про комітети ВРУ", - написав народний депутат.

Він додав до свого посту фотокопію відповідного звернення, в якому нагадав про нещодавню заяву Безуглої стосовно Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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"Вона висловила позицію, яка зводиться до того, що… Залужний не надав плану на наступний рік, а тому військове керівництво України має піти", - нагадав парламентар.

На думку Кучеренка, подібні заяви є "неприпустимими", створюють "недоречну соціальну напругу" та "підривають обороноздатність країни". Крім того, він зауважив, що Безугла "вже не вперше публічно озвучує малозмістовні нападки та провокації на адресу Головнокомандувача Збройних сил України".

Так, пише Кучеренко, "подібного роду діяльність пані Безуглої, спрямована на створення відкритого конфлікту між владою, яку у Верховній Раді уособлює "монобільшість", та військовими – може вважатися виборцями та суспільством виключно незадовільною роботою", тож він пропонує розглянути можливість внесення до ВР пропозиції про відкликання її з посади заступниці голови комітету.

Крім того, народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Фріз ініціювала розгляд питання щодо позбавлення Безуглої ще однієї посади - голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету ВР з питань нацбезпеки.

"Завтра має відбутись засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Після серії дописів в соцмережі Мар’яни Безуглої, які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану, згідно рішення нашої фракції, ініціювала розгляд на комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Фріз додала, що для відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету потрібне рішення парламенту, а для позбавлення керівництва підкомітетом достатньо рішення Комітету з нацбезпеки.

"Наголошую, що політики мають припинити дискредитацію військових. Питання стосується спроможності держави протидіяти не лише зовнішньому ворогу, а й внутрішнім дестабілізаціям", - написала депутат.

Скандал із Мар'яною Безуглою

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада нардеп Безугла опублікувала допис у Facebook, в якому заявила, що Залужний не надав "план задуму" на наступний рік. За її словами, військові "просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць".

Безугла додала, що військове керівництво, яке "не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ", має піти.

Заява Безуглої викликала серйозні дискусії у соціальних мережах. У коментарях її звинувачують у роботі на Кремль та запитують, чи має вона військову освіту, аби виступати з такими звинуваченнями.

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін також відреагував на заяву Безуглої.

"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того - ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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