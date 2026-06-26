Варшава офіційно не позбавила Зеленського ордена Білого Орла, - ексочільник МЗС Польщі

Колишній глава МЗС вважає, що політичний конфлікт між Варшавою та Києвом може мати довгострокові наслідки.

Польща формально не завершила процедуру позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Для остаточного рішення необхідний підпис прем’єр-міністра Дональда Туска, заявив колишній міністр закордонних справ Польщі (2018–2020) Яцек Чапутович у коментарі для LIGA.net.

Чапутович наголосив, що з юридичної точки зору процес відкликання нагороди не дійшов до фінальної стадії.

Польський уряд не мав наміру завершувати процедуру відкликання нагороди. Однак українські посадовці повернули ордени з власної ініціативи, зазначив він.

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За словами ексміністра, ситуація навколо нагороди стала радше політичним жестом, ніж завершеним адміністративним рішенням. Він також припустив, що після зниження напруги між країнами ситуація може перейти у конструктивніше русло.

"Коли емоції вляжуться, це може стати шансом покращити відносини", – сказав Чапутович.

Окремо він розкритикував підхід нинішнього польського президента Кароля Навроцького, заявивши, що той неправильно оцінив ситуацію у відносинах з Україною. За словами Чапутовича, спроба через публічний тиск змусити Київ змінити назву українського підрозділу, пов’язану з "героями УПА", не дала результату.

"Навроцький не здатен зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки у зовнішній політиці. Думав, що шантажем змусить Зеленського. Але Україна – суверенна країна", – заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 19 червня президент Польщі Навроцький позбавив президента України Зеленського ордена Білого Орла. Він це пояснив тим, що український глава держави вирішив присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Наступного дня Зеленський через "Нову пошту" відправив орден Навроцькому. При цьому наголосив, що не хоче сперечатися з таким рішення польської сторони в ситуації, коли цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.

На тлі цих новин голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що на сьогодні напруга між Україною і Польщею ще не досягла свого піку, але може серйозно загостритися.

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