Україна не може дозволити собі розрив із Польщею, – оглядач Bloomberg

Польща забезпечує Києву єдиний надійний і достатній транзитний маршрут для зброї, товарів та людей.

Рішення президента України Володимира Зеленського минулого місяця перейменувати підрозділ спецназу на честь Української повстанської армії (УПА) викликало запеклу суперечку з його польським колегою Каролем Навроцьким. Відтоді конфлікт розгорівся: Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, найвищої польської нагороди, після чого інші чиновники та політики в Києві також повернули свої польські медалі.

Водночас оглядач Bloomberg Марк Чемпіон називає це безрозсудним рішенням, підкреслюючи, що Україна, яка перебуває у стані війни, не може дозволити собі нажити ворога в особі сучасної Польщі.

Україна вже чотири з половиною роки веде війну за національне виживання проти російських військ. У результаті Зеленський та багато інших українців тепер підтримують УПА так, як не робили б цього до війни. Вони зосереджуються на її історії боротьби за незалежність та ігнорують її темну сторону.

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Але інший важливий контекст полягає в тому, що Україна майже повністю залежить від Польщі для свого виживання в сьогоднішній війні, зазначає "Чемпіон":

"Це відбувається не стільки через те, що Варшава надає Україні, скільки через те, що Польща забезпечує Києву єдиний надійний і достатній транзитний маршрут для зброї, товарів і людей. І, як і будь-яка інша держава-член ЄС, Польща також має право вето на майбутнє вступ України до блоку".

Експерт зазначає, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, політичний суперник Навроцького, став "єдиною, мабуть, розсудливою людиною в цій суперечці", вказуючи на те, що єдиним переможцем у конфлікті стане Путін. Водночас Навроцький цинічно використовує питання про УПА як зброю для розпалювання етнонаціоналістичних дебатів, які мобілізують політичну базу партії "Право і справедливість" напередодні парламентських виборів наступного року та змушують проєвропейськи налаштованого Туска виглядати непатріотичним.

Чемпіон зазначає, що країни, які перебувають у стані війни, схильні до міфологізації або прикрашання своєї національної історії, і це нормальна реакція.

"Однак Україна не може дозволити собі жести, які настільки очевидно відштовхнуть важливого союзника. Зеленському необхідно зробити все можливе, щоб врегулювати цей конфлікт", – підсумовує він.

Конфлікт України та Польщі через УПА

Нагадаємо, що 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це рішення викликало різке обурення в Польщі.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що позбавив президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Незабаром після цього Зеленський надіслав Орден Білого Орла президенту Польщі.

Водночас багато польських ЗМІ та політиків критикують рішення Навроцького загострити конфлікт і називають його серйозною стратегічною помилкою.

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