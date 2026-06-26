'Це ще не пік': Буданов попередив про загострення відносини з Польщею

Очільник Офісу президента зазначає, що всім треба зупинитися в протистоянні.

На сьогодні напруга між Україною і Польщею ще не досягла свого піку, але може серйозно загостритися. Про це сказав голова Офісу президента України Кирило Буданов, спілкуючись зі студентами Києво-Могилянської академії.

Він наголосив, що якщо обидві сторони не зупиняться, то відносини можуть ускладнитися.

"Це класичне дипломатичне напруження. Це не конфлікт ще, це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені, там далі буде, як то кажуть, якщо всі трошечки не зупиняться", - сказав Буданов.

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Оновлено об 11:27. Він зазначив, що ситуацію навколо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла оцінює, як помилку.

"Оцінюю дуже погано, це помилка. При цьому - це страшна помилка", - наголосив Буданов

За його словами, йдеться, перш за все, про незрілість:

"Просто незрілість людей в Польщі, які підштовхнули і, зрештою, ухвалили таке рішення. Так не робиться. Це дуже дивно. І воно не пропрацьоване і не підготовлене".

За його словами, якщо йти таким шляхом, то треба було італійського диктатора Беніто Муссоліні позбавити цього Ордена.

Буданов наголосив, що відносини з Польщею мать бути дружні. За його словами, є стара мудрість, що з сусідами завжди треба мати більш-менш гарні відносини, бо це, перш за все стосується питання безпеки.

"З усіма сусідами треба мати нормальні нейтральні відносини або буде так, як з Росією", - додав голова Офісу президента України.

Україна і Польща - дипломатичний скандал

Як повідомляв раніше УНІАН, 19 червня президент Польщі Навроцький позбавив президента України Зеленського ордена Білого Орла. Він це пояснив тим, що український глава держави вирішив присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

20 червня Зеленський через "Нову пошту" відправив орден Навроцькому. При цьому наголосив, що не хоче сперечатися з таким рішення польської сторони в ситуації, коли цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.

Міністерка канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Агнешка Єнджак зазначила, що, відправивши Орден Білого Орла назад до Польщі поштою, президент Володимир Зеленський знову образив поляків.

У канцелярії пояснили також, чому не відкликали цю ж нагороду італійському диктатору Беніто Муссоліні, російській імператриці Катерині ІІ та німецькому проросійському політику, колишньому канцлеру Герхарду Шредеру. Зазначили, що перші двоє давно померли, і Польща не скасовує орден посмертно. А, мовляв, колишній канцлер Німеччини, навпаки, ніколи не ображав польську націю так відкрито, як український президент, хоча його діяльність від імені путінської Росії слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи.

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