Чинний голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, якого партія-переможець місцевих виборів-2020 "Блок Кернеса – успішний Харків", знову висунула на цей пост, спростував чутки про те, що готовий відмовитися від облради в обмін на іншу посадову позицію.

Про це пише видання "Слобідський край".

Сергій Чернов заявив, що напередодні першої сесії Харківської облради стали множитися домисли про кулуарні домовленості щодо того, хто очолить цей орган місцевого самоврядування. А також про гіпотетичну готовність Чернова зняти свою кандидатуру в обмін "на посаду першого заступника голови обласної ради, першого заступника голови облдержадміністрації, заступника міністра внутрішніх справ ...".

Політик іронічно зазначив, що з цікавістю прочитав цю інформацію в соціальних мережах і ЗМІ.

"Дуже цікаво. Ціную увагу до своєї скромної особистості. Втім, повинен розчарувати любителів конструювати складні умоглядні комбінації і просити їх не використовувати моє ім'я і посаду для того, щоб створювати сенсацію на рівному місці. Вважаю за необхідне нагадати, що я йшов на вибори до обласної ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" і високо ціную підтримку виборців, які надали довіру мені і, перш за все, нашій політичній силі", - прокоментував ці припущення Чернов.

У Блоці Кернеса сьогодні також підтвердили, що не бачать на чолі Харківської облради нікого, крім Сергія Чернова, за якого проголосували і віддали свої підписи 43 члени обласної депутатської фракції з 45 (Всього у фракції 46 осіб, але Чернов за себе не голосував). Нагадаємо, що "Блок Кернеса - Успішний Харків" є найбільшою фракцією в облраді, об'єднуючи 46 депутатів зі 120, тоді як у партії влади "Слуга народу" лише 17 мандатів.

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Автор: УНІАН