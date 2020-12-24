Зеленська додала, що в будинку зняли люстри, а в деякі приміщення навіть не заходять.

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як переїжджала з чоловіком і дітьми на державну дачу. За її словами, це була ініціатива охорони.

Про це йдеться в інтерв’ю дружини глави держави виданню НВ.

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«Від перших днів служба охорони нас вмовляла, змушувала, благала переїхати в це місце, де вони зможуть виконувати свої функціональні обов’язки», – сказала вона.

Зеленська пояснила, що до цього вони проживали у багатоквартирному будинку і створювали незручності для сусідів, зокрема встановленням пропускного режиму.

«Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звісно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, моя мрія здійсниться. Поки що це все мрії і плани», – зауважила дружина президента.

Також Зеленська додала, що в будинку зняли люстри, а в деякі приміщення навіть не заходять.

«Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували (стіни) в сірий колір», – відповіла перша леді.

Переїзд Зеленських на державну дачу: що відомо

У липні стало відомо про переїзд Зеленських на державну дачу у Конча-Заспі. Востаннє там проживав третій президент Віктор Ющенко. Офіс президента інформацію підтвердив.

Понад 300 тисяч гривень з бюджету країни витратили на ремонт, повідомили журналісти проекту Схеми: Радіо Свобода.

Під час своєї передвиборчої кампанії кандидат у президенти Володимир Зеленський дорікав колишнім президентам у користуванні державним майном.

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Автор: УНІАН