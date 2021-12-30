12 січня у Брюсселі відбудуться перемовини між НАТО і РФ, а 13 січня - у ширшому форматі в рамках ОБСЄ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, хто представлятиме Україну на засіданні Постійної ради ОБСЄ 13 січня після безпекових перемовин США і РФ, які відбудуться 10 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Те, що стосується ситуації, пов'язаної з перемовинами, які будуть відбуватися 13 січня, відповідно там будуть, я більше ніж впевнений, представники нашого Міністерства закордонних справ, там будуть представники нашого Офісу, там будуть ті люди, які згідно з чинним законодавством, можуть представляти нашу країну на перемовинах", - сказав Данілов.

Як відомо, зазвичай на засіданнях Постійної ради ОБСЄ у Відні від імені України виступає постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

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Як повідомляв УНІАН, посадовці США і Росії 10 січня у Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення воєнної діяльності обох країн і зростання напруженості стосовно України. 12 січня у Брюсселі відбудуться перемовини між НАТО і РФ, а 13 січня - у більш ширшому форматі в рамках ОБСЄ.

Довідка УНІАН. 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня РФ запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України і "від ведення будь-якої військової діяльності" на її території. Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів зі Сходу Європи.