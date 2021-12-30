Зловмисник не має відношення ні до якого руху, зазначив секретар РНБО.

Затриманий правоохоронними органами зловмисник, який нещодавно кинув "коктейль Молотова" в огорожу Генерального консульства Росії у Львові, приїхав з окупованої Горлівки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Наші усі служби дуже швидко відпрацювали всі ці питання. Людина, яка це робила, вона не має відношення ні до якого, скажімо так, руху. Це людина з окупованих територій, безпосередньо з міста Горлівка. Він зараз є затриманий", – сказав Данілов.

Читайте такожВ Одесі "атакували" Генконсульство Росії: кинули "криваві пакети" (фото)Також він додав, що такі ситуації інколи трапляються, але українські правоохоронні органи, в тому числі Служба безпеки й контррозвідники, "усі ці питання відпрацьовують".

Данілов підкреслив, що зараз подібних питань з дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні немає.

Секретар РНБО наголосив, що для РФ дестабілізація ситуації в Україні є головним питанням, над яким росіяни "дуже наполегливо працюють".

Нагадаємо, 24 грудня вночі у Львові в огорожу Генерального консульства Російської Федерації кинули пляшку з легкозаймистою рідиною.

Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

29 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що зловмисника, який кинув в огорожу Генконсульства РФ у Львові "коктейль Молотова", затримано.

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