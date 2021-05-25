За даними слідства, у 2018 році Тупицький підкупив свідка, щоб він надав неправдиві показання в інтересах екс-голови Вищого господарського суду, який намагався уникнути кримінальної відповідальності.

У Державному бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Тупицького, призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасовано президентом, у справі про підкуп свідка.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Слідством встановлено, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні.

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Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.

Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

Таким чином, його обвинувачують наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Слідчі ДБР продовжують здійснювати досудове розслідування вчинення вказаною особою інших кримінальних правопорушень.

Довідка УНІАН. 28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

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Автор: Антоніна Доломанжи