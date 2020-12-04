Раніше син Кернеса повідомляв, що медики вже дозволили політику повернутися до України.

Вчергове обраний мер Харкова Геннадій Кернес не встигає на перше засідання міської ради, що має відбутися 9 грудня.

Про це в коментарі УП підтвердили директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко та поінформований співрозмовник.

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«З нами ніхто цю дату не обговорював. Це рішення виборчої комісії. Ми планували, що сесія відбудеться ближче до 20 грудня. На 9 він точно не встигає, я так розумію», – сказав Сидоренко.

За джерелами журналістів, територіальна виборча комісія може перенести на тиждень перше засідання міської ради. Рішення повинні розглянути 4 грудня.

Раніше син Кернеса повідомляв, що медики берлінської «Шаріте», де політик проходить лікування, вже дозволили його батьку повернутися до України. Харківський глава може прилетіти до Києва напередодні Нового року.

Водночас сесію міської ради Харкова призначили на 9 грудня попри відсутність новообраного мера.

2 грудня мерія навмисне збиралася на екстрене засідання, щоб упорядкувати регламент роботи, оскільки передбаченої законом присяги Кернеса не буде, як, мабуть, і самого переможця місцевих виборів.

За його відсутності Харковом керуватиме президія. Проте депутати проголосували, щоб на наступних сесіях обрати головуючого. Найвірогідніше - ним стане секретар міської ради.

Стан здоров'я Кернеса: що відомо

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Кернес проходить додаткове повне обстеження в лікарні, після цього лікарі визначать, як лікувати його надалі.

За інформацією Павла Фукса, в "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Кернес переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

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Автор: Яна Ставська