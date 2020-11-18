До цієї роботи залучені члени комісії з питань правової реформи при президентові України, визнані фахівці з конституційного права і представники Національної академії правових наук.

В Україні ведеться активна робота з підготовки змін до Конституції в частині децентралізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря під час форуму "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса".

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За її словами, до цієї роботи залучені члени комісії з питань правової реформи при президентові України, визнані фахівці з конституційного права і представники Національної академії правових наук.

Два тижні тому, додала Совгиря, відбулася зустріч робочої групи, де обговорювалися основні питання, які потребують доопрацювання і вдосконалення.

"На сьогодні у зв'язку з тим, що існують певні складнощі із внесенням змін до Конституції, виходить, що реформа в частині децентралізації рухається трішки з іншого боку, ніж мала би рухатися", - зауважила депутат.

Вона наголосила, що спершу парламент ухвалює постанову щодо утворення районів, закон щодо передачі майна новоутвореним об'єднаним територіальним громадам, що є завершенням реформи децентралізації, яка була розпочала у зв'язку з утворенням нових районів, тоді як розпочати потрібно було саме зі змін до Конституції.

Децентралізація в Україні: що відомо

Завдання реформи децентралізації в Україні полягає в тому, щоб уже в 2020 році всі жителі країни проживали в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Станом на 27 травня Кабінетом міністрів затверджено перспективні плани формування громад для всіх областей України.

12 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення скоротити кількість районів в Україні до 129 замість існуючих 490.

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Автор: Тетяна Поляковська