Родина президента почала втрачати доходи ще до російського вторгнення, а війна - прискорила процес.

Доходи президента України Володимира Зеленського та його родини різко скоротилися за останні роки. Це випливає з його декларації, витримки з якої наводить прес-служба Офісу президента.

Так, у 2021 році сукупні доходи родини Зеленських склали 10,824 млн грн, з яких 5,359 млн грн. – це виручка від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Решта доходів – це заробітна плата, банківські відсотки та доходи від зданої в оренду нерухомості.

"Дохід сім’ї Президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2021 року також зменшився", – зауважили в прес-службі ОП.

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Згідно з декларацією 2022 року, доходи Володимира Зеленського та його родини скоротилися ще майже втричі – до 3,692 млн грн. Зазначається, що різке падіння доходів родини президента відбулося через припинення договорів оренди, що стало наслідком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зазначається, що за підсумками 2022 року грошові активи родини Зеленських скоротилися майже на 1,8 млн грн.

Декларації держслужбовців в Україні

Як писав УНІАН, через повномасштабне вторгнення Росії в Україні тимчасово скасували вимогу про обов'язкове декларування майна державними службовцями та депутатами. Подавати декларації можна було за бажанням.

5 вересня минулого року Верховна Рада ухвалила закон про відновлення обов’язкового електронного декларування, але зробила реєстр декларацій закритим для публічного доступу ще на один рік. Володимир Зеленський ветував закон, зазначивши, що закритий реєстр декларацій є неприйнятним.

20 вересня Рада проголосувала за цей закон із поправками президента і зробила реєстр декларацій відкритим для публічного доступу.

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