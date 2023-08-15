На сайті парламенту законопроект з’явиться лише за три дні.

В парламенті підготовлено законопроект про декриміналізації порнографії в Україні.

Про це повідомив народний депутат України ярослав Железняк у Telegram. Він зазначає, що кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми і для дітей.

При цьому підкреслив, що за порно з дітьми буде навпаки посилено відповідальність.

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"Все. За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік. Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами (це окремі статті)", - написав він.

Железняк зазначає, що над текстом працювали робочою групою з правоохоронним комітетом, BRDO та іншими громадськими організаціями та навіть держорганами

Железняк закликав колег - депутатів поставити підписи під законопроектом до ранку п’ятниці.

"Давайте все ж таки розвантажимо правоохоронні органи від "контрольних закупівель" у вебкам-моделей. Маємо для них купу інших амбітних задач навіть в рамках розслідувань нашої ТСК", - додав він.

При цьому додав, що на сайті парламенту законопроект з’явиться лише за три дні.

Незалежний аналітичний центр BRDO зазначає, що попри відсутність суспільної небезпеки, правоохоронні органи та суди України продовжують притягати до кримінальної відповідальності осіб за порнографію. Відкривається більше 1000 справ щороку, зокрема – за контент на Оnlyfans, з якого сплачуються податки в Україні. Люди можуть бути притягнені до відповідальності за контент своїх мобільних телефонів та приватні переписки.

При цьому BRDO зазначили, що нещодавно суспільство сколихнула історія жінки з Нових Санжарів, що отримала кримінальний вирок за те, що у приватному листуванні переслала власні відео з мастурбацією. Суд визнав відео продукцією порнографічного характеру та призначив 34000 грн штрафу, а також конфіскував телефон як знаряддя злочину.

Законопроектом передбачено скасувати кримінальну відповідальність за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів (ст. 301 ККУ) та за утримання місць розпусти і звідництво (ст. 302 ККУ) – важливо, що ця стаття не стосується проституції та сутенерства, щодо яких не пропонується жодних змін.

Водночас залишити кримінальну відповідальність за:

одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження;

збут порнографії неповнолітнім;

виготовлення, розповсюдження і збут екстремальної порнографії;

розповсюдження і збут порнографії без згоди особи, яка в ній зображена (revenge-porn, deep-fake), а також виготовлення порнографії без відома особи, яка в ній зображена;

втягнення в проституцію, сутенерство, торгівлю людьми.

В повідомлленні зазначається, що Україна належить до топ -20 країн за споживанням трафіку на Pornhub.

Декриміналізація порно в Україні - подробиці

Вчора, 14 серпня, народний депутат України Максим Бужанський у коментарі агентству УНІАН розповів, що в українському суспільстві частина громадян виступають за декриміналізацію статті Кримінального кодексу України про порнографію.

Він зазначав, що є молоді люди, які створюють акаунти на OnlyFans - сервіс платної підписки OnlyFans, де можна ділитися еротичним контентом. Вони знімають свої відео, фото, викладають і продають це. А на них полюють кіберполіцейські, які вступають з ними в листування під виглядом клієнтів і після цього фіксують отримання за це відео і фотографії плати.

За його словами, після цього з них або "знімають" гроші, або саджають їх до в'язниці. При цьому він наголосив, що це той випадок, коли людей карають "за дурницю, що не завдає нікому шкоди". Бужанський додав, що цей процес також породжує зловживання службовим становищем з боку правоохоронців, які порушують подібні справи і наживаються на цьому.

Депутат зазначив, що на на базі правоохоронного комітету парламенту була створена робоча група на чолі з Владленом Неклюдовим. Крім депутатів, в ній працювали представники близько 10 громадських організацій, а також прокуратури та правоохоронних органів. Група працювала дуже довго – з лютого.

Як відомо, в Україні працюють різні платформи з еротичним і порнографічним контентом, зокрема Pornhub і OnlyFans. Деякі українці завантажують туди свої фото і відео 18+.

Примітно, що з початку року завдяки OnlyFans в держбюджет надійшло майже 23 млн гривень. А народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що з початку 2023 року з сервісу OnlyFans до державного бюджету України надійшло 620 тис. доларів у вигляді "податку на Google". За його словами, це повністю знімає питання про доцільність декриміналізації порнографії.

Сервіс OnlyFans – це платформа з Великобританії, яка в основному використовується творцями контенту для дорослих. Вона дозволяє підписникам отримувати контент від творців за щомісячний членський внесок.