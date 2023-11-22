Тепер до її складу доєднався чинний міністр України.

Президент України Володимир Зеленський змінив персональний склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в указі глави держави №771/2023 від 22 листопада. Зокрема, український лідер на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановив увести до персонального складу Ставки чинного міністра України.

Йдеться про віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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Водночас президент вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

Екс-голову Держспецзв'язку Щиголя підозрюють у корупції

Сьогодні Вищий антикорупційний розглядає справу щодо можливої причетності колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя до корупції.

Екс-чиновника підозрюють у заволодінні 62 мільйонами гривень на закупівлі програмного забезпечення. Наразі одному з організаторів цією схему суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 50 мільйонів гривень. Слухання щодо причетності Щиголя ще триває.

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