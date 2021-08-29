В диппредставництві висловили підтримку українському народу і вшанували пам’ять загиблих за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

У день пам'яті захисників України США закликали Росію припинити агресію проти нашої країни.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України", - йдеться у повідомленні диппредставництва.

Читайте такожРічниця Іловайська: Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників України

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом президента Володимира Зеленського № 621/2019.

Його запровадили для гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Української держави, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Сьогодні, 29 серпня, по всій країні приспущено державні прапори на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій. О 10:00 було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

У Києві основна частина меморіальних заходів із вшанування пам'яті загиблих за Україну захисників відбуватиметься на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору, біля Стіни пам'яті загиблих героїв.

29 серпня 2014 року українські війська зазнали найбільших втрат за весь час бойових дій на Донбасі. Ці події відомі як Іловайська трагедія або Іловайський котел.

Як відомо, бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ, тривали з середини серпня. Українським військовим в ході запеклих боїв 19 серпня майже вдалося оволодіти містом, але тут втрутилася російська армія. У плани Москви не входило здавати важливий стратегічний пункт, тому 23-24 серпня вона кинула проти українців свої регулярні війська. Таким чином, іловайське угруповання опинилося в оточенні.

29 серпня президент РФ Володимир Путін, вдаючи з себе миротворця, запропонував проросійським бойовикам відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Але висунув ультиматум, що вихід української сторони має відбуватися без зброї.

30 серпня українські військові організованими колонами почали рух з міста. Однак під час виходу вони були підступно розстріляні ворогом. У ті дні, за приблизними підрахунками, загинуло 366 українських військових, 429 отримали поранення, 300 опинилися в полоні. Точні дані про втрати різняться й по сьогодні.

Автор: Леся Лещенко