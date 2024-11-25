З 2022 року вона обіймає посаду представниці президента України в АР Крим.

Центральна виборча комісія визнала постійну представницю президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України.

Як зазначається у повідомленні на сайті Комісії, до них надійшла заява Івана Примаченка, який був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Голос", про відмову від депутатського мандата. Тож ЦВК розглянула документ і визнала Примаченка таким, який не набув депутатського мандата.

Водночас Комісія визнала Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку "Голосу" під №26, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

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Довідка УНІАН. Таміла Ташева з 2022 року обіймає посаду представниці президента України в АР Крим. Вона є співзасновницею ГО "КримSOS", яка висвітлювала окупацію АР Крим та Севастополя та репресивну політику РФ. З 2016 до 2019 року була головою правління цієї ГО.

З 2022 до 2023 року Ташева також була членкинею наглядової ради Українського інституту.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Верховна Рада України у своєму Telegram-каналі поінформувала про смерть народного депутата з фракції "Голос" Олега Макарова. Йому було 59 років.

Макаров був юристом, секретарем Комітету ВР з питань правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської організації "Асоціації правників України" та громадським діячем. Народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук зазначив, що Макаров був "людиною, якій було не байдуже", і хотів вступити до війська.

У ЦВК зазначали, що до них з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олега Макарова. Він був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Голосу".

Тоді Комісія розглянула цей документ та визнала наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Голос" під №24, обраним народним депутатом України. Йшлося про Івана Примаченка.

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