Політик стверджує, що з усмішкою ставиться до обмежувальних заходів, запроваджених Штатами.

Депутат від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин прокоментував запровадження Сполученими Штатами Америки санкцій проти нього.

У коментарі УНІАН він сказав: "З усмішкою ставлюся (до запровадження санкцій – Ред.), тому що аргументація кумедна".

Волошин наголосив, що той факт, що він соратник Віктора Медведчука, є загальновідомим.

"Вони (санкції – Ред.), звичайно, безпосередньо не впливають. Я людина небагата в порівнянні з моїми колегами у Верховній Раді, у мене рахунків за кордоном немає, будинків в США або Європі немає, та й в Україні квартира тільки", – сказав він.

Депутат також повідомив, що у нього є чинна американська віза.

"Але там візових обмежень не запроваджено, наскільки я знаю. Але я і так в найближчому майбутньому не збирався до Штатів", – зазначив Волошин.

Він здивований, що введення обмежувальних заходів відбулося саме зараз.

"Мені незвично, що зараз... у розпал напруженості між Росією та Україною, між Росією та Заходом... Мені просто прикро і неприємно", – сказав він.

Читайте такожЧерез погрози від'єднання РФ від SWIFT в Україні можливе відновлення "громадянської війни" – ПєсковНагадаємо, в США запровадили обмежувальні заходи проти двох народних депутатів з політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака й Олега Волошина, а також колишніх народних депутатів від Партії регіонів – Володимира Олійника і Володимира Сівковича.

Як сказано в повідомленні Мінфіну США, ці особи діють під керівництвом Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ і підтримують російські операції впливу проти Сполучених Штатів і їх партнерів і союзників.

Усі четверо відігравали різні ролі у кампанії з глобального впливу Росії для дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля.

Також сказано, що російські розвідувальні служби, в тому числі ФСБ, вербують нинішніх та колишніх українських посадовців для підготовки захоплення влади в Україні й встановлення контролю над критичною інфраструктурою України за участю окупаційної сили Росії.

У зв'язку з цим наголошується, що чільну роль у цих зусиллях відіграють Козак і Волошин, які у поточному скликанні Верховної Ради представляють ОПЗЖ, головою політради цієї партії є Віктор Медведчук, проти якого санкції вже раніше було запроваджено за роль у підриві суверенітету України у 2014 році.

Також зазначається, що Волошин співпрацював з росіянами для підриву діяльності українських посадовців і виступав на стороні Росії. Волошин також співпрацював з росіянином Костянтином Килимником, який має зв'язки з російською розвідкою і теж перебуває під санкціями США. Килимник причетний до спроб впливу на виборчі перегони в США у 2020 році.

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