Печерський суд Києва визнав нардепа Марину Нікітіну (Слуга народу) винною у скоєнні адміністративного правопорушення. Парламентар призначила своїм помічником власного чоловіка Олександра, він отримує зарплату з держбюджету.
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Як повідомляє рух «ЧЕСНО», чоловік Нікітіної мав виконувати обов'язки помічника депутата з 3 вересня 2019 року, а його місячна заробітна плата повинна була становити 24 тисяч грн. У зв’язку з цим суд присудив депутат штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів, що становить 3400 гривень. Відтак, цей штраф сім разів можна було б виплатити з зарплати помічника-чоловіка Нікітіної.
Олександр та Марина одружилися у 2014 році. До роботи помічником депутата Нікітін мав власну справу. З лютого 2019 року він був зареєстрований приватним підприємцем і, згідно з держреєстром, працював у сфері ремонту та техобслуговування автівок. Це був основний вид його підприємницької діяльності.
Зазначається, що також у команді Нікітіної на платній основі працювала візажистка Вікторія Гужва.
Усі ці факти ще у 2019 році спричинили обурення в соцмережах, однак тоді Нікітіна відповіла критикам.
"Друзі! Звикайте – країну змінюють коміки, фотографи, ведучі весіль, візажисти та механіки! Це такий зараз тренд", - написала вона.
Як зазначають в «ЧЕСНО», через призначення свого чоловіка Марина Нікітіна потрапила в реєстр корупціонерів.
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