Також у команді Нікітіної на платній основі працювала візажистка.

Печерський суд Києва визнав нардепа Марину Нікітіну (Слуга народу) винною у скоєнні адміністративного правопорушення. Парламентар призначила своїм помічником власного чоловіка Олександра, він отримує зарплату з держбюджету.

Читайте також"Навіть не в межах декларування": Арахамія розповів, у скільки йому обійшовся відпочинок на Мальдівах (відео)

Як повідомляє рух «ЧЕСНО», чоловік Нікітіної мав виконувати обов'язки помічника депутата з 3 вересня 2019 року, а його місячна заробітна плата повинна була становити 24 тисяч грн. У зв’язку з цим суд присудив депутат штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів, що становить 3400 гривень. Відтак, цей штраф сім разів можна було б виплатити з зарплати помічника-чоловіка Нікітіної.

Олександр та Марина одружилися у 2014 році. До роботи помічником депутата Нікітін мав власну справу. З лютого 2019 року він був зареєстрований приватним підприємцем і, згідно з держреєстром, працював у сфері ремонту та техобслуговування автівок. Це був основний вид його підприємницької діяльності.

Зазначається, що також у команді Нікітіної на платній основі працювала візажистка Вікторія Гужва.

Усі ці факти ще у 2019 році спричинили обурення в соцмережах, однак тоді Нікітіна відповіла критикам.

"Друзі! Звикайте – країну змінюють коміки, фотографи, ведучі весіль, візажисти та механіки! Це такий зараз тренд", - написала вона.

Як зазначають в «ЧЕСНО», через призначення свого чоловіка Марина Нікітіна потрапила в реєстр корупціонерів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров