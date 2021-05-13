За даними слідчих, Медведчук планував допомагати Росії у проведенні підривної діяльності на шкоду обороноздатності, суверенітету, державній, інформаційній та економічній безпеці України.

Реалізація злочинного плану, розробленого народним депутатом від «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком, могла призвести до такого рівня дестабілізації ситуації в Україні, яка б дозволила РФ могла змінити зовнішньополітичний курс держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це один із прокурорів повідомив під час засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни.

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За його словами, з метою ефективного втручання у внутрішні справи України представниками РФ було вирішено залучити ряд громадян України, у тому числі відомих політиків, колишніх державних діячів та високопосадовців, які мають певний вплив на суспільну думку та перебіг політичних процесів у державі і які повинні були дискредитувати Україну як на внутрішньому, так і міжнародних рівнях.

«В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений на даний час, але не пізніше березня 2015 року, у невстановленому місці невстановленими представниками РФ до протиправної діяльності проти України вирішено залучити Віктора Медведчука», - наголосив прокурор.

Згідно з даними слідства, Медведчук, будучи незгодним із політичним курсом діючої влади, перебуваючи в особистих дружніх стосунках з керівництвом РФ, маючи на меті спрямування зовнішньополітичного курсу України на зближення з Росією вирішив допомогти Кремлю у вчиненні дій, спрямованих на досягнення вищезазначеної мети шляхом здійснення підривної діяльності проти України.

За словами прокурора, Медведчук не пізніше березня 2015 року запропонував народному депутату Тарасу Козаку взяти участь у наданні РФ допомоги у підривній діяльності проти України шляхом вчинення низки умисних дій на шкоду суверенітету та обороноздатності, державній, економічній та інформаційні безпеці України. Козак погодився. Вказані особи вступили у попередню змову.

Козак, згідно з відведеною йому роллю пособника у вчинені злочину, повинен був виконувати вказівки та доручення щодо систематичного спілкування з представниками РФ та обмінюватися інформаціє, зауважив прокурор.

Також до протиправної діяльності залучені інші особи, які на даний час невстановлені слідством.

«Собі пан Медведчук відвів роль організатора та співвиконавця злочину. До своїх обов’язків він включив координацію у вчиненні злочинних дій та підшукування співучасників, розробку плану вчинення злочинних дій, готування та редагування відповідних документів», - наголосив він.

За задумом Медведчука, вчинення злочину мало відбуватись за двома загальними напрямками – допомога у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду обороноздатності, суверенітету, державній та інформаційній безпеці і допомога у проведення підривної діяльності на шкоду економічній безпеці України.

«Реалізація зазначеного плану мала призвести до такого рівня дестабілізації обстановки в Україні, яка б дозволила представникам органів управління РФ здійснювати ефективне, фактичне та опосередковане керування подіями в Україні: прийняття управлінських рішень, маніпулювання суспільною думкою тощо, в такий спосіб, який призведе до вигідної лише країні-агресору зміні зовнішньополітичного вектору розвитку України», - наголосив прокурор.

Справа проти Медведчука й Козака: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Прокуратура просить суд обрати Віктору Медведчуку, підозрюваному в державній зраді і порушенні законів війни, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн.

Козак, за даними правоохоронців, наразі переховується в РФ.

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Автор: Костянтин Гончаров