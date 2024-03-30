Очільник міста зазначив, що він офіцер протиповітряної оборони.

Мер Білої Церкви (місто в Київській області) Геннадій Дикий заявив, що вирішив поповнити лави Збройних сил України.

Чиновник у відеозверненні сказав, що має військову спеціальність та є офіцером. "Я офіцер протиповітряної оборони. Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України, із сотнями тисяч, мільйонами наших громадян стати на захист держави", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що український письменник, лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан планує вступити до лав бригади Нацгвардії "Хартія". Разом з Жаданом до лав нацгвардійців має доєднатися й один з музикантів.

Хто такий Дикий Геннадій Анатолійович - що про нього відомо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України восени 2022 року повідомляли Геннадію Дикому про підозру у справі щодо махінації з нерухомістю, унаслідок яких територіальній громаді було завдано збитків на понад 8 мільйонів гривень. Чиновник відкинув усі звинувачення.

Торік міський голова від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного отримав нагрудний знак за активне сприяння війську.

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