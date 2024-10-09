Суховантаж заходив в порти окупованого Криму під прапором Камеруну.

Суд конфіскував вантажне судно Usko Mfu, яке незаконно заходило до окупованого Криму та було затримане влітку на Одещині.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, суховантаж під прапором Камеруну заходив у порти півострова для здійснення комерційної діяльності.

"Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти окупованого Криму", - поінформували у ДПСУ.

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Прикордонники уточнили, що затримання судна відбулося у липні 2024 року, коли підрозділи Морської охорони у складі міжвідомчої групи виявили порушення судноплавства в акваторіях під тимчасовою окупацією.

Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення передати судно до Національного агентства з управління активами (АРМА).

Зазначається, що через порушення законодавства України та міжнародного права судно перейде під управління держави для подальшого використання.

Капітана судна звинувачують за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України – у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам.

"Україна продовжує твердо відстоювати свій суверенітет у територіальних водах, нагадуючи, що всі порти Криму та Азовського моря залишаються закритими для комерційної діяльності. Будь-які операції у цих портах порушують міжнародні норми та законодавство України", - наголосили в ДПСУ.

Затримання судна Usko Mfu на Одещині – деталі

Влітку на Одещині затримали вантажне судно Usko Mfu під прапором Камеруну, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях. Судно йшло з молдавського порту Джурджулешти. Вантаж – ячмінь, пункт призначення – Суда (Греція).

У СБУ повідомили, що затримали капітана цього судна. За даними слідства, він допомагав РФ вивозити з Криму українське зерно. Зокрема, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім транспортувало вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

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