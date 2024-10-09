Суд конфіскував вантажне судно Usko Mfu, яке незаконно заходило до окупованого Криму та було затримане влітку на Одещині.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, суховантаж під прапором Камеруну заходив у порти півострова для здійснення комерційної діяльності.
"Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти окупованого Криму", - поінформували у ДПСУ.
Прикордонники уточнили, що затримання судна відбулося у липні 2024 року, коли підрозділи Морської охорони у складі міжвідомчої групи виявили порушення судноплавства в акваторіях під тимчасовою окупацією.
Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення передати судно до Національного агентства з управління активами (АРМА).
Зазначається, що через порушення законодавства України та міжнародного права судно перейде під управління держави для подальшого використання.
Капітана судна звинувачують за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України – у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам.
"Україна продовжує твердо відстоювати свій суверенітет у територіальних водах, нагадуючи, що всі порти Криму та Азовського моря залишаються закритими для комерційної діяльності. Будь-які операції у цих портах порушують міжнародні норми та законодавство України", - наголосили в ДПСУ.
Затримання судна Usko Mfu на Одещині – деталі
Влітку на Одещині затримали вантажне судно Usko Mfu під прапором Камеруну, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях. Судно йшло з молдавського порту Джурджулешти. Вантаж – ячмінь, пункт призначення – Суда (Греція).
У СБУ повідомили, що затримали капітана цього судна. За даними слідства, він допомагав РФ вивозити з Криму українське зерно. Зокрема, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім транспортувало вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.