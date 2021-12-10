ГО UAnimals назвала зірку в у сузір'ї Лебідь на честь спікера Ради задля розгляду законопроекту про заборону цирків із тваринами.

Громадська організація "Гуманістичний рух за права тварин" ( UAnimals) назвала зірку в у сузір'ї Лебідь на честь голови Верховної Ради україни Руслана Стефанчука для заохочення його внести в прохідну частину порядку парламенту законопроект про заборону цирків із тваринами.

На сторінці організації у Facebook сказано: "Відсьогодні зірка KIC8554094 у сузір'ї Лебідь носить назву Stefanchuk-5409. Таким посланням із космосу ми закликаємо голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука нарешті поставити на голосування в прохідній частині законопроєкт 5409 про заборону цирків із тваринами".

При цьому зазначається, що упродовж багатьох років UAnimals бореться за заборону цирків із тваринами, але раз за разом руки депутатів, чиновників та інших політиків не доходять до цього питання, мовляв, воно не на часі. Але ми докладали всіх зусиль і цього року нам таки вдалося зареєструвати в Парламенті законопроєкт 5409 про заборону експлуатації усіх тварин у цирках." Цей законопроєкт уже рекомендований комітетом, але, на жаль, новий Голова ВРУ Руслан Стефанчук не поспішає виносити його на голосування.

Читайте такожСвиню везли на "забій": ЗМІ дізналися деталі гучного зооскандалу довкола столичного тату-салонуДо нового року лишилося зовсім мало часу, проте ми продовжуємо вірити в диво: що Руслан Стефанчук винесе законопроєкт 5409 на голосування на початку списку порядку денного, щоби депутати нарешті проголосували за нього. Ми виходили на мітинги та пікети, писали звернення, листи та активно закликали врятувати тварин від жорстокості в соціальних мережах… Та все намарно – Стефанчук продовжує нас ігнорувати". При цьому зазначають, що тому вирішили Стефанчука здивувати. "Питання лише в одному: Чи ця зірка буде щасливою й розповідатиме нашим дітям про людину, яка винесла на голосування законопроєкт 5409 і врятувала тварин?Чи нещасливою, яка завжди нагадуватиме світові про рішення Голови ВРУ, через яке в Україні продовжать знущатися з тварин задля розваги?"

В коментарі під постом Стефанчук написав: "В понеділок на погоджувальній раді внесу пропозицію додати законопроект 5409 до порядку денного на наступний тиждень. Буду намагатись, щоб він потрапив до "прохідної частини", але тут далеко не все залежить від мене". При цьому додав, що буде "намагатись добрими справами відробляти наданий мені кредит довіри"

Довідка Законопроект "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності" реєстраційний номер 5409 зареєстровано у ВРУ 21 квітня 2021 року. В пояснювальній записці до нього сказано, що використання тварин у цирках супроводжується порушенням умов утримання тварин, передчасним відлученням дитинчат від матері в період вигодовування та піклування, недогодовуванням, заподіянням шкоди їхньому здоров’ю, що є жорстоким поводженням з тваринами Також зазначається. що таке використання не несе ніякої користі для самих тварин, для збереження їхніх популяцій, природніх умов та ареалів проживання. "На національному рівні необхідно прийняти заборону на використання тварин у цирках. Отримання прибутку від використання тварин не може виправдовувати жорстокість та негуманність у ставленні до тварин" - йдеться в записці.

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Автор: Надя Пришляк